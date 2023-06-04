ورشة عمل أممية للتوعية بضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت البعثة الأممية تنظيم ورشة عمل، الأربعاء الماضي، لرفع الوعي بضرورة إصلاح قطاع الأمن وتعزيز الحوكمة والدور الرقابي للفاعلين في المجتمع المدني.

وقالت البعثة في حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن هذه الورشة من سلسلة الورش التي تخصصها لنشطاء المجتمع المدني من أنحاء ليبيا كافة.

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البعثة الأممية وتحديات إصلاح الأمن في ليبيا

وفي فبراير الماضي عقدت البعثة الأممية ورشة عمل في طرابلس، مع 12 منظمة مجتمع مدني ليبية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه إصلاح قطاع الأمن في ليبيا، والتعريف بدور الأمم المتحدة، وتبادل الأفكار حول أنجع السبل لتعزيز مساهمة المجتمع المدني في هذا الإصلاح.

من ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة للمجتمع المدني في ليبيا، 4 يونيو 2023. (تويتر)

من ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة للمجتمع المدني في ليبيا، 4 يونيو 2023. (تويتر)

من ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة للمجتمع المدني في ليبيا، 4 يونيو 2023. (تويتر)