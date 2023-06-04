على هامش «أوبك+».. عون يبحث الجدول الزمني لعودة الشركات الجزائرية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، اليوم الأحد، مع نظيره الجزائري محمد عرقاب وضع جدول زمني لعودة عمل الشركات الجزائرية في ليبيا، ومتابعة آخر مستجدات العمليات النفطية.

جاء ذلك في اجتماع بين عون وعرقاب على هامش اجتماع وزراء تحالف «أوبك +» في فيينا.

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وستعقد الدول الكبرى المنتجة للنفط اجتماعا حضوريا، هو الثاني منذ مارس 2020، في وقت لاحق اليوم الأحد، ويُفترض أن يسمح باختبار متانة التفاهم بين السعودية وروسيا، بعد مؤشرات كشفت أخيرا وجود تباين بينهما في بعض المواقف.

«أوبك+» تبحث خفض الإنتاج

تجتمع الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وشريكاتها العشر بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك+» في فيينا، مقر المنظمة، لمناقشة إمكانية خفض الإنتاج أو تثبيته.

وأثارت عدد من دول المجموعة مفاجأة في أبريل الماضي، بإعلانها تخفيضات تبلغ أكثر من مليون برميل يوميا، في محاولة لرفع الأسعار.

وبعد تحسن لفترة قصيرة، تراجعت الأسعار أكثر من 10%، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وزيادة في أسعار فائدة المصارف المركزية الكبرى، وانتعاش أبطأ من المتوقع في الطلب بالصين، بعد انتهاء القيود التي فرضت خلال وباء «كوفيد-19».