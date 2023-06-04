أسعار أبرز العملات الدولية مقابل الدينار فى السوق الرسمية (الأحد 4 يونيو 2023)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.
فقد انخفض سعر صرف الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.83 دينار الخميس، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.1 دينار مقابل 6 دنانير أمس. بينما استقر سعر اليورو عند 5.16 دينار، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار
وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. وارتفع سعر اليوان الصيني إلى 0.68 دينار مقابل 0.67 دينار الخميس، بينما استقرت الليرة التركية عند 0.23 دينار.
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