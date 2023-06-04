بتعاون أممي.. دورة تدريبية لـ3 مجالس بلدية منتخبة

القاهرة - بوابة الوسط

أقام مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، بالشراكة مع مشروع «تامسال»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم السبت، دورة تدريبية تستهدف المجالس البلدية المنتخبة حديثًا في العربان وغريان والخمس.

تعزيز كفاءة كوادر وحدات الإدارة المحلية

وحسب منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فإن هذه التدريبات تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الحكم المحلي، لتطوير البلديات، وتعزيز كفاءة كوادر وحدات الإدارة المحلية.

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وتشمل هذه التدريبات أيضا: إدارة الاستثمار، والتخطيط الإستراتيجي، وتنمية الموارد البشرية، لخدمة المجتمع، وتعزيز الكفاءات داخل المجالس البلدية.

دورة تدريبية تستهدف المجالس البلدية المنتخبة حديثًا في العربان وغريان والخمس، 4 يونيو 2023. (حكومتنا)

دورة تدريبية تستهدف المجالس البلدية المنتخبة حديثًا في العربان وغريان والخمس، 4 يونيو 2023. (حكومتنا)