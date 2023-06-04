نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 4 يونيو 2023)...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل الغربي وراس لانوف، وتتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع الموج ليصل اليوم إلى 3 أمتار على ساحل زوارة وطرابلس.
الساحل من رأس جدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة.
• تكاثر للسحب، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 عقد و35 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين متر و3 أمتار.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وسيكون مضطربا اليوم على ساحل زوارة وطرابلس.
• درجة حرارة سطح البحر بين 19 و21 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانًا.
• الريح شمالية شرقية إلى شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه على أقصى الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل راس لانوف.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 19 و21 مترا.
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