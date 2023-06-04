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«الضمان الاجتماعي» يحتفل بـ8 شهادات دولية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 09:24 صباحا
«الضمان الاجتماعي» يحتفل بـ8 شهادات دولية
من احتفال صندوق الضمان الاجتماعي بحصوله على ثماني شهادات دولية مؤخرًا، 4 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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احتفل صندوق الضمان الاجتماعي بحصوله على ثماني شهادات دولية مؤخرًا، وذلك خلال إحياء «اليوم الوطني للضمان الاجتماعي» الذي يصادف الأول من يونيو.

وأشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني بجهود موظفي الصندوق في تحقيق هذا النجاح، وحفاظهم على المؤسسة العريقة أولا، وخدمة المتقاعدين ثانيًا، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة.

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التحول الرقمي في تقديم الخدمات
أكدت الكيلاني اعتماد الوزارة على التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمضمونين بكل ربوع البلاد. حضر الاحتفالية مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، وعضو لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي إدريس غيث، وعدد من رؤساء الفروع والمكاتب وإدارات صندوق الضمان الاجتماعي.

من احتفال صندوق الضمان الاجتماعي بحصوله على ثماني شهادات دولية مؤخرًا، 4 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من احتفال صندوق الضمان الاجتماعي بحصوله على ثماني شهادات دولية مؤخرًا، 4 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من احتفال صندوق الضمان الاجتماعي بحصوله على ثماني شهادات دولية مؤخرًا، 4 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من احتفال صندوق الضمان الاجتماعي بحصوله على ثماني شهادات دولية مؤخرًا، 4 يونيو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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