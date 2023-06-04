«المركزي» يشارك في نقاشات دولية حول تحديات القطاع المالي العالمي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وفريق المصرف في الاجتماعات التي عقدت أول من أمس الجمعة بالعاصمة الأميركية (واشنطن) مع المؤسسات المالية العالمية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي في العالم.
وتركزت مناقشات الكبير وفريق المصرف المركزى - مع مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بمشاركة عدد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم - على بحث السياسات المقترحة بشأن هذه التحديات في ظل التطور التكنولوجي بمجال الدفع والعملات الرقمية والتغير المناخي والأزمات.
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مشاورات مع صندوق النقد بشأن المادة الرابعة
يوم الخميس، استعرض وفد المصرف المركزي خطته، لمراجعة السياسات الاقتصادية، ووضع التدابير المناسبة لتنفيذها مع فريق صندوق النقد الدولي، وفقا لتوصيات مشاورات المادة الرابعة. جاء ذلك خلال اجتماع وفد المركزي، بحضور المحافظ الصديق الكبير، مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في مقر الصندوق بواشنطن.
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