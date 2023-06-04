«المركزي» يشارك في نقاشات دولية حول تحديات القطاع المالي العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وفريق المصرف في الاجتماعات التي عقدت أول من أمس الجمعة بالعاصمة الأميركية (واشنطن) مع المؤسسات المالية العالمية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي في العالم.

وتركزت مناقشات الكبير وفريق المصرف المركزى - مع مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بمشاركة عدد من البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم - على بحث السياسات المقترحة بشأن هذه التحديات في ظل التطور التكنولوجي بمجال الدفع والعملات الرقمية والتغير المناخي والأزمات.

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