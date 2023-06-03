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شاهد في «هذا المساء».. بوزنيقة: تفاهمات عقيلة والمشري واحترازات باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 09:50 مساء
شاهد في «هذا المساء».. بوزنيقة: تفاهمات عقيلة والمشري واحترازات باتيلي
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV).
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تسلّط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المُذاعة على قناة «الوسط»، مساء السبت، الضوء على آخر المستجدات بشأن الاجتماعات التي تستضيفها مدينة بوزنيقة المغربية للجنة «6+6» المشكّلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية.

وأعلن عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» عزالدين قويرب، اليوم السبت، تصويت اللجنة بالإجماع خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية على القوانين الثلاثة، في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسيْ النواب والشيوخ.

عزالدين قويرب: لجنة «6+6» تصوت بالإجماع على القوانين الانتخابية الثلاثة
مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة
باتيلي والمنفي يأملان من لجنة «6+6» صياغة قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ
باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين

وقال قويرب في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «الحمد لله.. جرى التصويت على القوانين الثلاثة بالإجماع، إن أصبنا فهو من عند الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا».

ولم يكشف بعد عن أي تفاصيل بشأن الاتفاق حول ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية، وهما نقطتا الخلاف الرئيسيتان بين الطرفين، وما إذا كانت التوافقات التي توصّلت إليها اللجنة تسمح لسيف القذافي بالترشح للانتخابات الرئاسية المفترضة أم لا.

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