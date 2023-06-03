ندوة في بنغازي حول «مشاركة أكبر للمرأة في المجالس النيابية القادمة»

نظمت منظمة «نوازي» لدراسات النوع الاجتماعي بالشراكة مع مركز «وشم» لدراسات المرأة وبدعم الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ندوة بعنوان «نحو مشاركة أكبر للمرأة في المجالس النيابية القادمة»، وذلك بمقر الجامعة الدولية بمدينة بنغازي.
وفيما يخص التدابير الإيجابية الخاصة بمشاركة المرأة في عضوية مجلس النواب طالب المشاركون في الندوة بـ«اعتماد نظام التمثيل النسبي عن طريق القائمة المغلقة، والنص على اعتماد التناوب الأفقي والرأسي بين المترشحين والمترشحات عند ترتيب القوائم، على أن يتم إقصاء أي قائمة لا تحترم ذلك»، و«تخصيص نسبة 20% من عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي للنساء وفقاً للتعديل رقم (13) للإعلان الدستوري الموقت المادة31».
أما بخصوص مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشيوخ فقد رأى الحاضرون بضرورة «تخصيص (15) مقعدًا للنساء من إجمالي (90) مخصصة لعضوية مجلس الشيوخ بواقع (5) مقاعد للمرأة عن كل إقليم مع اعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل إقليم في انتخابات مجلس الشيوخ»، مع التأكيد علي أهمية التوعية والإعلام بتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية سواء كناخبة أو مترشحة أو مراقبة.
مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة
وقُدمت خلال الندوة عدد من الورقات البحثية حول مشاركة المرأة في العملية السياسية من خلال الانتخابات النيابية القادمة ودورها من خلال المجتمع المدني والفرص والتحديات التي تواجهها بوجه عام منها ورقة للدكتورة عبير أمنينة، والأكاديمية جازية شعيتر، وعضوة المؤتمر الوطني أمينة المغيربي، والدكتورة ندى دروزة رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في «UNSMIL»، بينما أدارة الندوة رئيسة منظمة «نوازي» حنين بوشوشة.
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