ندوة في بنغازي حول «مشاركة أكبر للمرأة في المجالس النيابية القادمة»

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت منظمة «نوازي» لدراسات النوع الاجتماعي بالشراكة مع مركز «وشم» لدراسات المرأة وبدعم الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ندوة بعنوان «نحو مشاركة أكبر للمرأة في المجالس النيابية القادمة»، وذلك بمقر الجامعة الدولية بمدينة بنغازي.

وفيما يخص التدابير الإيجابية الخاصة بمشاركة المرأة في عضوية مجلس النواب طالب المشاركون في الندوة بـ«اعتماد نظام التمثيل النسبي عن طريق القائمة المغلقة، والنص على اعتماد التناوب الأفقي والرأسي بين المترشحين والمترشحات عند ترتيب القوائم، على أن يتم إقصاء أي قائمة لا تحترم ذلك»، و«تخصيص نسبة 20% من عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي للنساء وفقاً للتعديل رقم (13) للإعلان الدستوري الموقت المادة31».

أما بخصوص مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشيوخ فقد رأى الحاضرون بضرورة «تخصيص (15) مقعدًا للنساء من إجمالي (90) مخصصة لعضوية مجلس الشيوخ بواقع (5) مقاعد للمرأة عن كل إقليم مع اعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل إقليم في انتخابات مجلس الشيوخ»، مع التأكيد علي أهمية التوعية والإعلام بتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية سواء كناخبة أو مترشحة أو مراقبة.

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وقُدمت خلال الندوة عدد من الورقات البحثية حول مشاركة المرأة في العملية السياسية من خلال الانتخابات النيابية القادمة ودورها من خلال المجتمع المدني والفرص والتحديات التي تواجهها بوجه عام منها ورقة للدكتورة عبير أمنينة، والأكاديمية جازية شعيتر، وعضوة المؤتمر الوطني أمينة المغيربي، والدكتورة ندى دروزة رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في «UNSMIL»، بينما أدارة الندوة رئيسة منظمة «نوازي» حنين بوشوشة.

منظمة «نوازي» تنظم ندوة حول مشاركة أكبر للمرأة في المجالس النيابية القادمة. (الإنترنت)

منظمة «نوازي» تنظم ندوة حول مشاركة أكبر للمرأة في المجالس النيابية القادمة. (الإنترنت)

منظمة «نوازي» تنظم ندوة حول مشاركة أكبر للمرأة في المجالس النيابية القادمة. (الإنترنت)