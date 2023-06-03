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حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 06:23 مساء
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
دورية تابعة لمديرية أمن طبرق في أحد شوارع المدينة. (صفحة المديرية على فيسبوك)
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أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم السبت، فرض حظر تجول إلى حين إشعار آخر في كامل نطاق المدينة ابتداءً من اليوم.

ويبدأ الحظر يوميًا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحًا، وجاء فرضه بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب ورئيس الغرفة الأمنية الخاصة المشكلة بتوجيهات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وفق بيان صادر عن المديرية لم يوضح أسباب الحظر.

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ويُستثنى من الحظر الأطقم الطبية والطبية المساعدة والحالات المرضية والأعمال الإنسانية ومنتسبو الشرطة والقوات المسلحة والشركة العامة للنظافة أثناء تأدية أعمالهم، حسب البيان.

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