مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة

وجّه أكثر من 90 ناشطة وناشط بمؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أكاديميين وحقوقيين بيانًا إلى لجنة «6+6» المعنية بوضع القوانين الانتخابية 2023-2024، حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة، مشيرين إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية التي كفلت حق المشاركة السياسية للمرأة، والعديد من القواعد والمعايير الدولية التي أولت أهمية كبيرة لتشجيع مشاركة المرأة في الفضاء العام وعملية صنع القرار.
ولفت الموقعون على البيان الذي اطّلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى أن «الإعلان الدستوري نص على أن الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري وفقًا للمادة السادسة».
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مذكرين بـ«المادة 31 من التعديل (13) للإعلان الدستوري التي نصت على أن يضمن أي نظام انتخابي تمثيلاً للمرأة بنسبة 20% من مقاعد مجلس النواب مع مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام»، مطالبين بـ«اعتماد نظام التمثيل النسبي عن طريق القائمة المغلقة، والنص على اعتماد التناوب الأفقي والرأسي بين المترشحين والمترشحات عند ترتيب القوائم، على أن يجري إقصاء أي قائمة لا تحترم ذلك، وتخصيص نسبة 20% من عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي للنساء وفقاً للتعديل رقم (13) للإعلان الدستوري الموقت وفقًا للمادة 31» وذلك كنوع من التدابير الإيجابية الخاصة بمشاركة المرأة في عضوية مجلس النواب.
كما طالب الموقعون على البيان بـ«تخصيص (15) مقعدًا للنساء من إجمالي (90) مخصصة لعضوية مجلس الشيوخ بواقع (5) مقاعد للمرأة عن كل إقليم، واعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل إقليم في انتخابات مجلس الشيوخ».
قائمة الموقعين على البيان:
1- مناجي علي بن حليم - حقوقية.
2- محمود أحمد الكاديكي - ناشط مدني.
3- ريما صالح الجريدي - أستاذة جامعية.
4- جازية جبريل شعيتير - أكاديمية قانونية وناشطة حقوقية.
5- حنين بوشوشة - منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعي.
6- أم العز علي الفارسي - أكاديمية/ مدافعة حقوقية.
7- فريحه حسين الجيلان - محامية.
8- ريم البركي - أكاديمية.
9- بسمة الورفلي - ناشطة مدنية.
10- میسون أنور - طالبة.
11- خديجة الورفلي - محامية وناشطة حقوقية.
12- إرنا عيسى المنصوري - ناشطة مدنية.
13- إلهام محمد الفيتوري - منظمة قوية رغم الصعاب.
14- بسمة الصادق الصادق - طالبة ماجستير.
15- فيروز بن سعود - باحثة قانونية.
16- منظمة أركان 166 لسيادة القانون.
17- أحلام محمد الفيتوري - منظمة قوية رغم الصعاب لمكافحة السرطان.
18- فرج سعد بوخروبة - ناشط وكاتب سياسي.
19- ناجية رمضان العمامي - مستشار بمحكمة استئناف بنغازي.
20- بسمة الصادق الصادق - باحثة ماجستير.
21- أسماء عمارة سربية - أستاذة جامعية.
22- عايدة أحمد بعيو - مستشارة قانونية.
23- خديجة رمضان العمامي - صحفية.
24- فاطمة عبدالله غندور - أستاذة جامعية وإعلامية.
25- خالد عثمان - إعلامي.
26- عازه عمر بوغندوره - أستاذة جامعية.
27- خلود الطيب إمبية - باحثة سياسية.
28- حنان منصور - أستاذ جامعي.
29- آسيا سالم الشويهدي - منظمة منابع السلام لحقوق المرأة.
30- نجاة مسعود خميس - مدير وحدة دعم وتمكين المرأة بمكتب الثقافة صرمان.
31- سامي رمضان الفلاح - موظف في الرقابة الادارية.
32- إيمان العجيلي الشاوش - عضو هيئة تدريس بكلية القانون بجامعة الزاوية.
33- جازية المسماري - مستشار قانوني جامعة بنغازي.
34 - ميسون فخرالدين بوخطوة - موظفة.
35- منى محمد محمود - عضو هيئة تدريس بكلية القانون جامعة بنغازي.
36- فاطمة المبروك عمر - منسق تدريب.
37- هناء الجدال - باحثة أكاديمية.
38- خالد عبدالله المرغني - عضو المكتب السياسي لحزب تحالف القوى الوطنية.
39- سعاد محمد باكير - مديرة مركز تدريب وتطوير المرأة بلدية مصراتة.
40- أريج خطاب - عضو هيئة تدريس جامعة عمر المختار.
41- زينب محمود الفاخري - منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
42- العجيليه إبراهيم نصر - ناشطة مدنية.
43- الزهراء لنقي - منبر المرأة الليبية من أجل السلام.
44- جهاد سليمان النفاتي مدير إدارة شؤون المرأة والطفل بالمجلس الوطني للحريات العامة.
45- رائف عبدالرزاق بن جلال - عضو هيئة عليا بتحالف القوى الوطنية.
46- إهداء إبراهيم مكراز - منسق مكتب دعم وتمكين المرأة جامعة بنغازي.
47- تهاني خليفه بن سعود - مرشحة عن الدائرة الثالثة.
48- عماد مفتاح دخيل - عضو هيأة التدريس جامعة بنغازي.
49- فوزية عبدالعالى البرعصي - عضو لجنة الانتخابات المركزية.
50- صالح ابوالخير - أكاديمي وكاتب.
51- أمل عبدالحميد بنود - كاتبة.
52- رفيق عبدالحكيم صقر - باحث قانوني في وزارة العدل.
53- عاطف ابراهيم شقلوف - موظف.
54- سند المتوكل - موظف.
55- حليمة جمال التاجوري - موظفة.
56- عبير مصطفي العوامي - عضو هيئة تدريس بالجامعة.
57- خديجة الحضيري - ناشطة مدنية.
58- أمال الثاني - ناشطة حقوقية ومترشحة لمجلس النواب.
59- مجدی أنور زاده - محرر عقود.
60- هناء شلوف - باحثة سياسية.
61- هالة أحمد الأطرش - أكاديمية.
62- ناجي المحروق - منظمة جسور للسلام للتنمية والتحول الديمقراطي.
63- ربيعة عبدالرحمن أبوراص - عضو مجلس النواب الليبي.
64 - مرفت دومة - مدير مكتب دعم وتمكين المرأة جامعة بنغازي.
65- نانا يوسف الكوافي - نائب رئيس الاتحاد النسائي الليبي العام.
66- نجمه محمد الجوبو - موظفة في قطاع الصحة.
67- أيمن موسية - موظف.
68- مبروكة سعيد زقلم - ربة بيت.
69- نفيسة عبدالله قدورة - مستشار مالي.
70- فاطمة عبدربه الورفلي- سيدة أعمال ومستشارة سياحية.
71- غمار المنفي - باحثة وطالبة دارسات عليا.
72- المبروك عبدالله الغضيوي - رئيس منظمة.
73- إيناس الكيلاني القوارشه - متقدمة للترشح لمجلس النواب القادم.
74- خالد موسي سكران - مهتم بالشأن العام.
75- سنديانة أحمد بودراعة - مهتم بالشأن الليبي.
76- أمينة المغيربي - أكاديمية.
77- حنان محمد يوسف - أستاذة جامعية.
78- نجوى أبوبکر ماتوكي عضو مجلس محلي شبابي عن بلدية براك الشاطي.
79- فضيل الصقر فاضل - عضو في تحالف القوى الوطنية.
80- هاله سالم المصراتي - منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة.
81- أسماء خليفة - ناشطة وباحثة.
82- هدى المهدي ماضي - موظفة في وزارة الخارجية
83- عبير إبراهيم امنينه - أكاديمية وحقوقية.
84- رياض بومطاري - ناشط مدني.
85- عادل الصابر محمد - دبلوماسي.
86- عائشة رضاء بوحلفاية - باحثة قانونية.
87- رحاب عثمان شنيب - كاتبة وناشطة مدنية.
88- مني بن سعود - أستاذة جامعية.
89- أماني خطاب - مواطنة ليبية.
90- فتحية المعداني - المدير التنفيذي لمنظمة نتاج.
91- محمد بوشناف مستشار متقاعد بالخارجية.
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