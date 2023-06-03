بالصور: تواصل أعمال العمرة الجسيمة لوحدتين بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الغازيتين السادسة والسابعة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية.

مواجهة الذروة الصيفية

وأشارت الشركة، في بيان، إلى مضاعفة فنيي ومهندسي المحطة خلال الفترتين ( الصباحية والمسائية) لمواجهة الذروة الصيفية.

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ويشرف على أعمال العمرة أخصائيين من شركة «سيمنس» الألمانية المصنعة للتوربينات ضمن سعي مجلس إدارة الشركة لتحسين أدائها الإنتاجي دعمًا للشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، وفق البيان.

من أعمال العمرة الجسيمة لوحدتين بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية، 3 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة لوحدتين بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية، 3 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة لوحدتين بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية، 3 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة لوحدتين بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية، 3 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)