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وزير الاقتصاد يؤكد أهمية وضع رؤية لتنظيم المنتديات الاقتصادية الداخلية والخارجية

طرابلس - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 12:15 مساء
وزير الاقتصاد يؤكد أهمية وضع رؤية لتنظيم المنتديات الاقتصادية الداخلية والخارجية
من اجتماع الحويج لبحث آلية تنظيم المنتديات الاقتصادية الدولية، 1 يونيو 2023. (وزارة الاقتصاد)
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أهمية وضع رؤية لتنظيم المنتديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، موجها بإعداد لائحة للمنتديات الاقتصادية، وتحديد الأولويات، لدعم قطاع الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل القومي.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ورئيس الأكاديمية الليبية، لبحث آلية تنظيم المنتديات الاقتصادية الدولية.

المنتديات تعزز الروابط وتطرح الفرص الاستثمارية
وناقش الجانبان دور المنتديات في تعزيز الروابط الاقتصادية، والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتبادل التجارب والخبرات، وطرح الفرص الاستثمارية، وزيادة الصادرات الليبية فى الأسواق الدولية. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع حدوث مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الليبي مستقبلا، من حيث النمو المتوقع ونسبة التضخم خلال العام الجاري (2023)، مستفيدا من أسعار النفط المرتفعة عالميا.

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وأفاد التقرير الخاص بـ«آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، الصادر عن الصندوق نهاية أكتوبر الماضي ، بأن ليبيا تصدرت قائمة الاقتصادات العربية الأسرع نموا العام المقبل بعدما سجلت انكماشا بواقع 18.5% خلال العام 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي.

وتوقع الصندوق أن تحقق ليبيا نموا بنسبة 17.9% خلال 2023 وهي أعلى نسبة على المستوى العربي.

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