القبض على متهم في جريمة قتل بالقرضة...

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن أعضاء فريق التحري والقبض المشترك بمديرية أمن مصراتة تمكنوا من القبض على شخص مطلوب لارتكابه جريمة قتل عمد بدائرة اختصاص مركز شرطة القرضة التابع لمديرية أمن سبها.
ونوهت الوزارة في بيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لحين تسليمه لجهة الاختصاص.
- ضبط مطلوب على ذمة جريمة قتل في طرابلس
ضبط وافد متهم بقتل عامل أجنبي بالسهل الغربي
من جهة أخرى،أعلنت وزارة الداخلية ضبط وافد متهم بقتل أحد العمالة الأجنبية بمنطقة السهل الغربي. وقالت الوزارة إن «أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي تمكنوا من ضبط شخص نيجيري الجنسية قام بقتل أحد العمالة الوافدة ولاذ بالفرار».
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