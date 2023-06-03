القبض على متهم في جريمة قتل بالقرضة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن أعضاء فريق التحري والقبض المشترك بمديرية أمن مصراتة تمكنوا من القبض على شخص مطلوب لارتكابه جريمة قتل عمد بدائرة اختصاص مركز شرطة القرضة التابع لمديرية أمن سبها.

ونوهت الوزارة في بيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لحين تسليمه لجهة الاختصاص.

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