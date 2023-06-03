«الأرصاد»: توقعات برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من مساء اليوم بمنخفض صحراوي مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال المركز في بيان حول بيان حالة الطقس اليوم السبت، إن الطقس لا يزال مستقرا على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي .

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض مناطق الساحلية والدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها يوم الغد إلى 50 كم/س على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية وتكون ما بين 31 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة تدريجية من هذا اليوم خاصة على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد :

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وترتفع يوم الغد على مناطق الخليج والدواخل.

الجفرة - سبها - غات – غدامس - الحمادة :

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.