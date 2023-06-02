الخطوط الليبية تعلن أسعاراً مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، أسعار تذاكر مخفضة لرحلاتها من مطارات: معيتيقة وبنينا ومصراتة إلى خمس وجهات دولية ذهاباً وعودة.

أسعار الرحلات من مطار معيتيقة

وتبدأ أسعار الرحلات الجوية على الخطوط الليبية من مطار معيتيقة إلى تونس من 567 دينار، ومن معيتيقة إلى الإسكندرية من 953 دينار، ومن معيتيقة إلى القاهرة من 1252 دينار، ومن معيتيقة إلى إسطنبول من 1135 دينار، ومن معيتيقة إلى عمان من 1612 دينار.

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أسعار الرحلات من مطار مصراتة

كما تبدأ أسعار الرحلات الجوية من مطار مصراتة إلى تونس ذهاباً وعودة من 547 دينار.

أسعار الرحلات من مطار بنينا

وتبدأ الرحلات من مطار بنينا في بنغازي إلى تونس من 797 دينار، ومن بنينا إلى الإسكندرية 695 دينار، ومن بنينا إلى القاهرة 1042 دينار، ومن بنينا إلى عمان 1252 دينار.

عرض أسعار رحلات الخطوط الليبية من مطار بنينا في بنغازي. (الخطوط الجوية الليبية)

عرض أسعار رحلات الخطوط الليبية من مطار معيتيقة في طرابلس. (الخطوط الجوية الليبية)

عرض أسعار رحلات الخطوط الليبية من مطار مصراتة. (الخطوط الجوية الليبية)