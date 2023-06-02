«الرقابة على الأغذية»: غلق المطعم المتسبب في إصابة 150 مواطنا بالتسمم في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن جهاز الحرس البلدي فرع مصراتة أغلق المطعم الذي تسبب في إصابة 150 مواطنا بالتسمم بعد تناولهم وجبة الغداء فيه، مشيرا إلى إحالة صاحب المطعم إلى النيابة العامة، وينتظر التقرير الطبي بشأن الوجبات.

وأكد استقرار الحالة الصحية للمصابين، إذ أن درجة التسمم لديهم متوسطة، ولم يعانوا سوى من آلام في المعدة، حسب حديثه خلال مداخلة مع برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة الوسط «WTV».

السبب في المُقبلات

وأشار الزيات إلى أنه لم يتحدد بعد سبب إصابتهم بالتسمم، فجميعهم تناولوا وجبة «مشويات» من المطعم، مرجحاً أن تكون المُقبلات الفاسدة وراء الحالات، مشيراً إلى أنها الواقعة الرابعة خلال العام الجاري، وسبقها حادثان في المنطقة الشرقية وآخر بالعاصمة طرابلس.

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وأرجع وقوع تلك الحالات إلى سوء تعامل أصحاب المطاعم مع اللحوم التي تفسد سريعاً في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن سوء طرق نقل الأغذية في ليبيا بشكل عام.