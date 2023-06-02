صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق برنامجاً لتدريب القابلات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا برنامجاً لبناء القدرات ودعم القابلات في ليبيا.

وينفذ الصندوق البرنامج لمدة خمسة أيام بالتعاون مع وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وجمعية القبالة الليبية، ويستهدف تدريب القابلات على التباعد بين الولادات، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتشارك في التدريب قابلات يعملن في عدة مؤسسات صحية، وهي مستشفى الجلاء ومركز الغدير للصحة الأولية وعيادات الحريات ومركز خالد بن الوليد للصحة الأولية والمركز الصحي حطين و مكتب الخدمات الصحية حي الأندلس.

وأشار البيان إلى تمويل التدريب عبر بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا لدعم خدمات التمريض والقبالة.