«الخارجية» تهنئ إيطاليا بيوم الجمهورية

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، تهانيها إلى إيطاليا لاحتفالها بيوم الجمهورية الذي يصادف الثاني من يونيو.

وقالت الوزارة عبر منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «خالص التهاني والتبريكات إلى جمهورية ‎إيطاليا لمناسبة ذكرى يوم الجمهورية».

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وتحتفل إيطاليا في الثاني من يونيو كل عام بيوم الجمهورية باعتباره يوما تاريخيا يُخلد ذكرى الاستفتاء الدُستوري الإيطالي العام 1946، والذي دُعي فيه الطليان إلى صناديق الاقتراع لاتخاذ قرار بشأن شكل الحكومة بعد الحرب العالمية الثانية وسقوط الفاشية الإيطالية.

وأسفر الاستفتاء عن فوز معسكر الجمهورية بنسبة 54.3% مقابل 45.7% لأنصار الملكية، وفي 10 يونيو 1946 أعلنت محكمة النقض قيام الجمهورية الإيطالية بعد 85 عاما من الحكم الملكي.