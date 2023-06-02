«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتكون في نهار غد جنوبية شرقية على الساحل من الخمس إلى مصراتة تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.