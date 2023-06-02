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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 2 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 11:19 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 2 يونيو 2023)
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر، اليوم الجمعة، على معظم المناطق، بينما تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال (الدواخل والشمال الشرقي) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الجمعة على بعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء غد وقد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بداية من غد السبت خاصة على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا الأحد على مناطق الخليج والدواخل.

الجفرة- سبها – غات – غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بداية من غد على بعض المناطق، وتتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بداية من غد السبت.

الواحات- السرير – تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر غدا على تازربو والكفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا غدا على تازربو.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.
 

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