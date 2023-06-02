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عقيلة يبحث مع مصباح دومة جهود إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 09:25 صباحا
عقيلة يبحث مع مصباح دومة جهود إجراء الانتخابات
لقاء عقيلة في مكتبه بالقبة مع مصباح دومة، 1 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)
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هنأ رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخميس، مصباح دومة لمناسبة انتخابه نائبا ثانيا لرئيس المجلس، وناقش معه عددا من الملفات متعلقة بالتطورات السياسية وجهود إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال استقبال عقيلة بمكتبه بمدينة القبة مصباح دومة، وفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أشار إلى أن اللقاء تناول عديد الملفات من بينها سير عمل مجلس النواب في الفترة المقبلة.

كما تطرقا إلى «تطورات الأوضاع على المستوى السياسي والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا سيما أعمال اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

انتخاب مصباح دومة بالتزكية نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب
والثلاثاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انتخاب عضو المجلس عن سبها مصباح دومة «بالتزكية» نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس، وذلك «عقب انسحاب بقية المرشحين».

انتخاب مصباح دومة بالتزكية نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب
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وعقد مجلس النواب جلسة رسمية في مدينة بنغازي، الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، وحضور 95 نائبًا، وتلا خلالها النويري طلب الاستقالة المقدم من النائب الثاني للرئيس، عبدالهادي الصغير.

استقالة عبدالهادي الصغير
وقال بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن الجلسة جرى خلالها «التصويت» على طلب استقالة الصغير «بموافقة أغلبية النواب»، قبل أن تعلق الجلسة للتشاور، مشيرًا إلى أنها كانت جلسة «مغلقة».

واستأنف المجلس جلسته وصوت خلالها أغلبية النواب الحاضرين على فتح باب الترشح لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، خلفًا للنائب الصغير. ولم يعلن بليحق عدد النواب الذين تقدموا للمنافسة على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس إلى جانب النائب مصباح دومة الذي جرى انتخابه بالتزكية.

وقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي علي الصغير استقالته من منصبه كنائب ثانٍ لرئيس المجلس مكتفيًا بعضويته بالمجلس؛ وذلك «لصعوبة المواءمة بين تطلعات وآمال الأمة واستحقاقاتها الوطنية من جهة وبين أدوات وآليات العمل المتاحة من جهة أخرى»، على حد قوله.

لقاء عقيلة في مكتبه بالقبة مع مصباح دومة، 1 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء عقيلة في مكتبه بالقبة مع مصباح دومة، 1 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)
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