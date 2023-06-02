الحويج يناقش آلية تنظيم المنتديات الاقتصادية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الخميس، مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، آلية تنظيم المنتديات الاقتصادية الدولية ودورها في تعزيز الروابط الاقتصادية، والتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة على المستوى الإقليمي والدولي، وتبادل التجارب والخبرات، وطرح الفرص الاستثمارية، وزيادة حجم الصادرات الليبية بالأسواق الدولية.

وأكد الحويج خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة، أهمية وضع رؤية لتنظيم المنتديات الاقتصادية الداخلية والخارجية بمشاركة جميع المؤسسات ذات العلاقة التشريعية والتنفيذية والرقابية والأكاديمية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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ووجه الوزير إدارة الشؤون القانونية وقسم المنتديات الدولية بالوزارة للبدء في إعداد اللائحة الخاصة بالمنتديات الاقتصادية، وتحديد الأولويات، ورسم الخطط التي يجب أن تسهم في وضع السياسات ونقل المعرفة وخلق آفاق لدعم قطاع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل القومي.

وحضر الاجتماع المدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية، وكليات الاقتصاد بالجامعات الليبية، ومرشحون للانتخابات البرلمانية.

من اجتماع الحويج لبحث آلية تنظيم المنتديات الاقتصادية الدولية، 1 يونيو 2023. (وزارة الاقتصاد)

من اجتماع الحويج لبحث آلية تنظيم المنتديات الاقتصادية الدولية، 1 يونيو 2023. (وزارة الاقتصاد)