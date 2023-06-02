عمرة جسيمة للوحدة الأولى بمحطة جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء جنوب طرابلس في الفترتين الصباحية والمسائية.

واشتملت الأعمال على فك مكونات التوربينة من قِبل فنيي ومهندسي المحطة بالتعاون مع شركة «GE» الأميركية؛ لضمان استمراريتها في إنتاج الطاقة الكهربائية بالكفاءة المطلوبة استعدادًا للذروة الصيفية، وفق بيان صادر، الخميس، عن شركة الكهرباء.

وصول قطع غيار لمحطتي كهرباء الخمس وجنوب طرابلس

شركة الكهرباء: وصول معدات لمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة

وقالت الشركة إن هذه الأعمال تأتي ضمن خططها لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد لرفع كفاءتها الإنتاجية، وإطالة عمرها دعمًا للشبكة الكهربائية ومواجهة التزايد المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية.

والثلاثاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار جديدة خاصة بمحطتي كهرباء الخمس وجنوب طرابلس، موردة من شركة «GE» الأميركية، لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة جنوب طرابلس، 1 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة جنوب طرابلس، 1 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)