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باتيلي والمنفي يأملان من لجنة «6+6» صياغة قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 12:36 صباحا
باتيلي والمنفي يأملان من لجنة «6+6» صياغة قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في طرابلس، الخميس 1 يونيو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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ناقش رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، عمل لجنة «6+6»، حيث عبَّرا عن «الأمل المشترك في أن يقوم أعضاء اللجنة بصياغة قوانين قابلة للتنفيذ تمهد الطريق أمام الليبيين لاختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم الوطنية»، بحسب تغريدة لباتيلي عبر حسابه على «تويتر».

وقال باتيلي إن المنفي استقبله في طرابلس اليوم، واستعرضا معًا التطورات الأخيرة في ليبيا، وجددا التزامهما المشترك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، من بين مواضيع أخرى.

- باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين
- باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف
- «الفرق المشتركة» في مباحثات الدبيبة وباتيلي
- باتيلي: ناقشت مع حفتر توفير بيئة آمنة للانتخابات في 2023

ويجرى المبعوث الأممي لقاءات مع الأطراف الليبية، بهدف التوصل إلى حل توافقي بشأن مبادرته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الجاري. واجتمع السبت الماضي مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وناقش التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، ومنها: «الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكّن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في 2023».

كما اجتمع الإثنين الماضي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وتطرقا إلى ملف عمل الفرق التنظيمية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في وقت سابق بهدف تنسيق الجهود وتبادل وجهات النظر بين الطرفين.

والثلاثاء زار باتيلي مدينة الزنتان حيث التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وعدداً من أعيان المنطقة، كما اجتمع بمقر البلدية مع اللواء أسامة الجويلي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

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