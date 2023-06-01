المنفي يهنئ إردوغان مجدداً على فوزه بالانتخابات الرئاسية في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية في بلاده، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن إردوغان أكد من جانبه للمنفي عمق العلاقات بين البلدين، مجدداً دعمه لجهود رئيس المجلس الرئاسي للوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

- المنفي يهنئ إردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة في تركيا

وكان المنفي قد هنأ إردوغان في المرة الأولى بفوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية في بلاده، يوم الأحد الماضي، متمنياً له التوفيق والسداد في ولايته الجديدة.

وأكد المنفي في التهنئة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين.