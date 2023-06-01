الدبيبة يفتتح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية في طرابلس، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس جهاز إدارة المدينة القديمة، و«منظمة مدينة اطرابلس القديمة للتنمية ومحاربة الإرهاب»، ورئيس مصلحة الآثار.

وتفقد الدبيبة عقب الافتتاح، الوثائق التاريخية والتعليمية التي تخص ماضي ليبيا، وتعرف على ما تحويه الدار من وثائق سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية وكتب نادرة تخص كافة المجالات التعليمية، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

- استكمال ملحق دار أحمد النائب الأنصاري بالمدينة القديمة في طرابلس

وفي عام 2021 أشرف جهاز إدارة المدينة القديمة على أعمال صيانة مبنى دار أحمد النائب الأنصاري التي أُنشئت إبان فترة الاحتلال الإيطالي. وأعلن جهاز إدارة المدينة القديمة بطرابلس، الأحد الماضي، استكمال ملحق دار أحمد النائب الأنصاري بالمدينة.

وتحوي الدار أكثر من 30 ألف مخطوطة و12 قاعة أبرزها قاعة علي مصطفى المصراتي لرسائل الدكتوراه والماجستير والتي تضم 1895 وثيقة أعدها طلبة ليبيون، بلغات مختلفة منها اللغة العربية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية من مختلف المجالات والعلوم والفنون، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا».

جولة الدبيبة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)

جولة الدبيبة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)

جولة الدبيبة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)

وثائق محفوظة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)

وثائق محفوظة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)