  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يفتتح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 08:54 مساء
الدبيبة يفتتح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس
الدبيبة يفتتح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية في طرابلس، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس جهاز إدارة المدينة القديمة، و«منظمة مدينة اطرابلس القديمة للتنمية ومحاربة الإرهاب»، ورئيس مصلحة الآثار.

وتفقد الدبيبة عقب الافتتاح، الوثائق التاريخية والتعليمية التي تخص ماضي ليبيا، وتعرف على ما تحويه الدار من وثائق سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية وكتب نادرة تخص كافة المجالات التعليمية، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

- استكمال ملحق دار أحمد النائب الأنصاري بالمدينة القديمة في طرابلس

وفي عام 2021 أشرف جهاز إدارة المدينة القديمة على أعمال صيانة مبنى دار أحمد النائب الأنصاري التي أُنشئت إبان فترة الاحتلال الإيطالي. وأعلن جهاز إدارة المدينة القديمة بطرابلس، الأحد الماضي، استكمال ملحق دار أحمد النائب الأنصاري بالمدينة.

وتحوي الدار أكثر من 30 ألف مخطوطة و12 قاعة أبرزها قاعة علي مصطفى المصراتي لرسائل الدكتوراه والماجستير والتي تضم 1895 وثيقة أعدها طلبة ليبيون، بلغات مختلفة منها اللغة العربية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية من مختلف المجالات والعلوم والفنون، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا».

جولة الدبيبة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
وثائق محفوظة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
وثائق محفوظة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
وثائق محفوظة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
وثائق محفوظة بدار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس، الخميس 1 يونيو 2023. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»

غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»
3 أسباب أدت إلى انخفاض تاريخي في الاستهلاك العالمي للغاز في 2022

3 أسباب أدت إلى انخفاض تاريخي في الاستهلاك العالمي للغاز في 2022
قضايا وطنية مهمَلة

قضايا وطنية مهمَلة
«سمّ في كل نفخة».. سابقة عالمية في كندا لخفض عدد المدخنين في البلاد

«سمّ في كل نفخة».. سابقة عالمية في كندا لخفض عدد المدخنين في البلاد
على حساب روما.. إشبيلية يفوز بكأس الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه (فيديو)

على حساب روما.. إشبيلية يفوز بكأس الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه ...
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور ...
الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي

الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي
الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)
تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي

تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي
باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف

باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف
شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية

شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد «اقتصاد بلس»: التضخم يلتهم زيادات الرواتب.. وتغيير تدريجي لدعم المحروقات
شاهد «اقتصاد بلس»: التضخم يلتهم زيادات الرواتب.. وتغيير تدريجي ...
المقريف يناقش مع مدير «إيسيسكو» التحضيرات لإعلان بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي
المقريف يناقش مع مدير «إيسيسكو» التحضيرات لإعلان بنغازي عاصمة ...
في العدد 393: توابع أحداث الزاوية.. وجدل «حراس الفضيلة»
في العدد 393: توابع أحداث الزاوية.. وجدل «حراس الفضيلة»
وصول 2000 اسطوانة غاز طهي إلى سرت
وصول 2000 اسطوانة غاز طهي إلى سرت
النائبة انتصار شنيب تترأس اجتماعا لمناقشة مبادرة نسوية للسلام في ليبيا
النائبة انتصار شنيب تترأس اجتماعا لمناقشة مبادرة نسوية للسلام في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري...
المزيد
«المركزي» يستعرض خطته لمراجعة السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد
«المركزي» يستعرض خطته لمراجعة السياسات الاقتصادية مع صندوق ......
تقرير أممي يدعو لحماية المرشحات والناشطات الليبيات.. ويطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق
تقرير أممي يدعو لحماية المرشحات والناشطات الليبيات.. ويطالب ......
الدبيبة يفتتح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس
الدبيبة يفتتح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات ......
النائبة انتصار شنيب تترأس اجتماعا لمناقشة مبادرة نسوية للسلام في ليبيا
النائبة انتصار شنيب تترأس اجتماعا لمناقشة مبادرة نسوية ......
وصول 2000 اسطوانة غاز طهي إلى سرت
وصول 2000 اسطوانة غاز طهي إلى سرت...
المزيد