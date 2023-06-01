النائبة انتصار شنيب تترأس اجتماعا لمناقشة مبادرة نسوية للسلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، اليوم الخميس، اجتماعا مع مجموعة الناشطات بفريق «المرأة والسلام»، خُصص لمناقشة مبادرة نسائية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي إن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي جرى خلاله مناقشة «مبادرة السلام التي تتبناها المرأة في ليبيا بمختلف الأقاليم، بالإضافة إلى مناقشة الآليات التي تحقق السلام والأمن المجتمعي في ليبيا».

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وأوضح بليحق أن فريق «المرأة والسلام» يضم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والناشطات السياسيات ونخبة من المجتمع المدني.

اجتماع فريق «المرأة والسلام» بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس 1 يونيو 2023. (مجلس النواب)

اجتماع فريق «المرأة والسلام» بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس 1 يونيو 2023. (مجلس النواب)

اجتماع فريق «المرأة والسلام» بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس 1 يونيو 2023. (مجلس النواب)

اجتماع فريق «المرأة والسلام» بمقر مجلس النواب في بنغازي، الخميس 1 يونيو 2023. (مجلس النواب)