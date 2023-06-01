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في العدد 393: توابع أحداث الزاوية.. وجدل «حراس الفضيلة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 08:00 مساء
في العدد 393: توابع أحداث الزاوية.. وجدل «حراس الفضيلة»
الصفحة الأولى من العدد «393» من جريدة «الوسط»، الخميس 1 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 393 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحتها الأولى موضوع يرصد الجدل الذي رافق العملية العسكرية التي أعلنت عن تنفيذها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في المنطقة الغربية من البلاد مستهدفة القضاء على «أوكار مهربي الوقود وتجار المخدرات، والاتجار بالبشر». الموضوع جاء تحت عنوان «خصوم الدبيبة يتهمونه بتوظيف قصف المسيرات لصالحه سياسياً.. تخوفات من عملية برية واسعة وشيكة في الزاوية».

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعاً تحت عنوان «الموقف التركي من ليبيا تحت المجهر بعد فوز إردوغان». وذلك في ظل ترقب ومنافسة من روسيا التي ترتبط بعلاقات قوية مع أطراف ليبية.

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الإعدام والمؤبد مدى الحياة عقوبة 37 داعشياً
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع أثار جدلاً واسعاً في ليبيا وعنوانه «حراس الفضيلة.. يواجه التنصير والإلحاد أم نسخة وهابية قديمة؟».

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعاً حول محكمة الدواعش في ليبيا وجاء بعنوان «الإعدام والمؤبد مدى الحياة عقوبة 37 داعشياً».

وتحت عنوان «خروقات أمنية وعسكرية (تسمم) مناخ الموعد الانتخابي المفترض»، نطالع موضوعاً رئيسياً في الصفحة الخامسة.
أيضا نطالع تقريراً بعنوان «السفير الليبي يحث إيطاليا على زيادة تدخلها البنّاء لتحقيق الاستقرار».

حرب المسيرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا
ومن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعاً مجمعاً بعنوان «حرب المسيّرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا.. تطور نوعي للنزاع».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع عن التقارب المصري التركي وجاء بعنوان «السيسي وإردوغان يتفقان على رفع مستوى العلاقات وتبادل السفراء».

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النفط الليبي والوضع المغربي ينعشان اقتصاد أفريقيا
وإلى الاقتصاد ونطالع في صدر الصفحة الثامنة موضوعاً حول تقرير للبنك الأفريقي للتنمية، جاء عنوانه «النفط الليبي والوضع المغربي ينعشان اقتصاد أفريقيا في 2023 و2024».

ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير ألماني أعدته «دويتش فيله» بعنوان «من يستفيد من مشاريع الإعمار الجديدة في ليبيا؟»

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ في الصفحة الثانية عشر موضوعات منها موضوع عن هموم الكتابة وصعوبات النشر وكان عنوانه «هل أصبحت وسائل التواصل بديلاً لصاحبة الجلالة؟».

وفي صفحة الفن نطالع تقريراً رئيسياً بعنوان «ترييه تفوز بالسعفة الذهبية وتفجر (قنبلة)، نسخة كان الأخيرة.. رسائل السياسة والأيديولوجيا تتصدر المشهد».

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«فرسان المتوسط» يبحث عن ضربة حظ لخطف تذكرة الكان
ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات منها موضوع عنوانه «فرسان المتوسط يبحث عن ضربة حظ لخطف تذكرة الكان».

وفي الصفحة الخامسة عشر نطالع تقريرًا عنوانه «الأهلي طرابلس يواصل رحلة الصعود العربية».

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