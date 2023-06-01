  • Alwasat News
Atwasat

شاهد «اقتصاد بلس»: التضخم يلتهم زيادات الرواتب.. وتغيير تدريجي لدعم المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 07:39 مساء
شاهد «اقتصاد بلس»: التضخم يلتهم زيادات الرواتب.. وتغيير تدريجي لدعم المحروقات
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) الخميس 1 يونيو 2023
alwasat radio

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على التهام التضخم زيادات الرواتب التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بعد أن قفزت بالحد الأدنى للأجور إلى الضعف، لكن قيمة العملة انخفضت بنسبة 70%، وهو ما تسبب في زيادة عدد الفقراء وارتفاع الأعباء المعيشية. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 3.1%.

حكومة الوحدة الوطنية تناقش تقرير الإصلاح التدريجي لدعم المحروقات
وفي سياق آخر، ناقش وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني خلال اجتماع مع وزير النفط والغاز محمد عون ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج تقرير الإصلاح التدريجي لدعم المحروقات، وتأثير الرفع الكلي للمحروقات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

تسمم جماعي في مصراتة والإصابات قاربت 150 حالة
وأشار البرنامج إلى إعلان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح وصول حالات التسمم الغذائي في مصراتة، إلى 148 حالة، لافتاً إلى أن فريق الرصد والتقصّي التابع للمركز في مدينة مصراتة، رصد الحالات فوراً وحدد مصدر ومكان العدوى.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»

غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»
3 أسباب أدت إلى انخفاض تاريخي في الاستهلاك العالمي للغاز في 2022

3 أسباب أدت إلى انخفاض تاريخي في الاستهلاك العالمي للغاز في 2022
قضايا وطنية مهمَلة

قضايا وطنية مهمَلة
«سمّ في كل نفخة».. سابقة عالمية في كندا لخفض عدد المدخنين في البلاد

«سمّ في كل نفخة».. سابقة عالمية في كندا لخفض عدد المدخنين في البلاد
على حساب روما.. إشبيلية يفوز بكأس الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه (فيديو)

على حساب روما.. إشبيلية يفوز بكأس الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه ...
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور ...
الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي

الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي
الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)
تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي

تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي
باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف

باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف
شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية

شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد «اقتصاد بلس»: التضخم يلتهم زيادات الرواتب.. وتغيير تدريجي لدعم المحروقات
شاهد «اقتصاد بلس»: التضخم يلتهم زيادات الرواتب.. وتغيير تدريجي ...
المقريف يناقش مع مدير «إيسيسكو» التحضيرات لإعلان بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي
المقريف يناقش مع مدير «إيسيسكو» التحضيرات لإعلان بنغازي عاصمة ...
في العدد 393: توابع أحداث الزاوية.. وجدل «حراس الفضيلة»
في العدد 393: توابع أحداث الزاوية.. وجدل «حراس الفضيلة»
وصول 2000 اسطوانة غاز طهي إلى سرت
وصول 2000 اسطوانة غاز طهي إلى سرت
النائبة انتصار شنيب تترأس اجتماعا لمناقشة مبادرة نسوية للسلام في ليبيا
النائبة انتصار شنيب تترأس اجتماعا لمناقشة مبادرة نسوية للسلام في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري...
المزيد
«المركزي» يستعرض خطته لمراجعة السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد
«المركزي» يستعرض خطته لمراجعة السياسات الاقتصادية مع صندوق ......
تقرير أممي يدعو لحماية المرشحات والناشطات الليبيات.. ويطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق
تقرير أممي يدعو لحماية المرشحات والناشطات الليبيات.. ويطالب ......
الدبيبة يفتتح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية بطرابلس
الدبيبة يفتتح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات ......
النائبة انتصار شنيب تترأس اجتماعا لمناقشة مبادرة نسوية للسلام في ليبيا
النائبة انتصار شنيب تترأس اجتماعا لمناقشة مبادرة نسوية ......
وصول 2000 اسطوانة غاز طهي إلى سرت
وصول 2000 اسطوانة غاز طهي إلى سرت...
المزيد