شاهد «اقتصاد بلس»: التضخم يلتهم زيادات الرواتب.. وتغيير تدريجي لدعم المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الضوء على التهام التضخم زيادات الرواتب التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بعد أن قفزت بالحد الأدنى للأجور إلى الضعف، لكن قيمة العملة انخفضت بنسبة 70%، وهو ما تسبب في زيادة عدد الفقراء وارتفاع الأعباء المعيشية. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 3.1%.

حكومة الوحدة الوطنية تناقش تقرير الإصلاح التدريجي لدعم المحروقات

وفي سياق آخر، ناقش وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني خلال اجتماع مع وزير النفط والغاز محمد عون ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج تقرير الإصلاح التدريجي لدعم المحروقات، وتأثير الرفع الكلي للمحروقات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

تسمم جماعي في مصراتة والإصابات قاربت 150 حالة

وأشار البرنامج إلى إعلان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح وصول حالات التسمم الغذائي في مصراتة، إلى 148 حالة، لافتاً إلى أن فريق الرصد والتقصّي التابع للمركز في مدينة مصراتة، رصد الحالات فوراً وحدد مصدر ومكان العدوى.

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