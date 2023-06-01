الدبيبة يشرف على ورشة عمل لاعتماد المقترحات النهائية لمشروع الواجهة البحرية لمدينة طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على عقد ورشة عمل بالمدينة القديمة في العاصمة، حول اعتماد المقترحات النهائية لمشروع الواجهة البحرية لمدينة طرابلس الكبرى، والمرحلة الثانية من تطوير وسط المدينة، وفق منصة «حكومتنا».

وأكد الدبيبة في كلمته خلال فعاليات الورشة، أنه حريص على عقد مثل هذه الاجتماعات في إطار ورشة العمل، بعيدا عن الشكل التقليدي المتبع في الاجتماعات الرسمية، لضمان توسيع دائرة التفكير، والعصف الذهني، وهو ما يناسب العمل الهندسي، بحسب وصفه.

محاور ورشة العمل

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ورشة العمل تضمنت ستة محاور، أولها المخطط العام للواجهة، والمخطط الوظيفي للكورنيش، وصيانة وتطوير ميناء طرابلس، ومشروع تطوير وسط المدينة، إضافة إلى المقترح المقدم بشأن مشروعات تطوير المدينة وموسمها الصيفي.

- استكمال ملحق دار أحمد النائب الأنصاري بالمدينة القديمة في طرابلس

- افتتاح عدد من مباني المدينة القديمة في طرابلس بعد صيانتها

- الدبيبة يعتمد مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس

وأضافت منصة «حكومتنا» أن الاجتماع شارك فيه عدد من المهندسين المختصين، إضافة إلى مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية في الحكومة.

مضمون مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس

واعتمد الدبيبة في 6 نوفمبر 2022، مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة طرابلس والشوارع المتفرعة منه والواجهة البحرية للمدينة، وهو ما يأمل الدبيبة أن يعيد «لطرابلس هويتها الخاصة والمميزة على مستوى عواصم العالم».

ويتضمن مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس، تحسين واجهات المباني وإعادتها لشكلها الأصلي، وإضافة الأشجار، وتركيب أثاث الشوارع بما ينسجم مع هوية المدينة، وإزالة المستحدثات على المباني كالأسلاك الكهربائية وأجهزة التكييف، واليافطات العشوائية وفق الحلول السريعة المناسبة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ورشة العمل المخصصة لاعتماد المقترحات النهائية لمشروع الواجهة البحرية لمدينة طرابلس الكبرى. (حكومتنا)

اللافي متحدثا في ورشة العمل المخصصة لاعتماد المقترحات النهائية لمشروع الواجهة البحرية لمدينة طرابلس الكبرى. (حكومتنا)

مشاركة الدبيبة في ورشة العمل المخصصة لاعتماد المقترحات النهائية لمشروع الواجهة البحرية لمدينة طرابلس الكبرى. (حكومتنا)

مشاركة الدبيبة في ورشة العمل المخصصة لاعتماد المقترحات النهائية لمشروع الواجهة البحرية لمدينة طرابلس الكبرى. (حكومتنا)