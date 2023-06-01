الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعلن مُخرجات اجتماعها العادي الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الخميس، مُخرجات اجتماعها العادي الثالث للعام الجاري، الذي عقد أمس الأربعاء، بحضور نواب رئيس الوزراء علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى ووزراء الحكومة، والذي عُقد بديوان مجلس الوزراء في بنغازي وجرى خلاله بحث عددٍ من الملفات الخدمية والسياسية والاقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خلص إلى الموافقة على سحب قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (139) لسنة 2021 المتعلق بشركات الأشغال العامة، وفقًا لتوجيه هيئة الرقابة الإدارية بالخصوص. وتكليف لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة لغرض متابعة المنافذ الحدودية بالمنطقة الجنوبية وتقييم وضعها خاصة المنافذ الواقعة بين السودان وليبيا.

كما وافق مجلس الوزراء على منح الإذن لوزارة الطيران للتعاقد لتنفيذ برج مراقبة بمطار بنينا الدولي والإذن لها لتوريد المعدات الخاصة بها، ومنح صفة مأمور ضبط قضائي لعدد من موظفي وزارة الاتصالات والمعلومات.

قرارات الحكومة بشأن قطاعات التعليم والزراعة والصحة

وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على إنشاء المعهد العالي للعلوم والتقنية بمنطقة ربيانة جنوب شرق ليبيا بعد تحوير معهد التكوين والتدريب المهني بالمنطقة الواقعة جنوب شرق ليبيا لاستغلاله مستشفى عام بعد استيفاء الإجراءات، وتسمية إدارة المعهد الوطني للإدارة. وتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين.

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وبشأن قطاع الزراعة، وافق مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب على تسمية اللجنة الإدارية للصحة الحيوانية، وإعادة تسمية مجلس إدارة البحوث الزراعية، وإعادة العميد حسين محمد بعيو إلى العمل بجهاز الشرطة الزراعية.

وفي قطاع الصحة، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مبنى مركز الأورام ببلدية سرت، وترفيع مجمع عيادات شهداء الشورى ببلدية الكفرة إلى مستشفى قروي سعة 60 سريرًا، والتعاقد مع 100 استشاري في التخصصات النادرة لمناطق الجنوب من الاستشاريين والأطباء، وتوفير مصل العقارب، وتخصيص مبلغ مالي لـ36 مرفق صحي بالمنطقه الجنوبية.

قرارات الحكومة بشأن المناطق الحرة

وبشأن المناطق الحرة، وافق مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، على إنشاء «المنطقة الحرة ببلدية الكفرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها». وإنشاء المنطقة الحرة جليانة وتسمية لجنة الإدارة، واعتماد لجنة لإدارة منطقة تمنهنت الحرة.

ومنح مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب الإذن لوزارة الصناعة باتّخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة وحصر ومتابعة الشركات المتوقفة والمتعثرة وتقديم الرأي الفني المناسب لها. كما وافق على إنشاء المعهد العالي للضباط لجهاز الأمن الداخلي.

الاجتماع العادي الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب. (المكتب الإعلامي للحكومة)

الاجتماع العادي الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب. (المكتب الإعلامي للحكومة)

الاجتماع العادي الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب. (المكتب الإعلامي للحكومة)