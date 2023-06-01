تراجع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (1 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الخميس مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار إلى 5.19 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، وانخفض اليورو إلى 5.50 دينار مقابل 5.52 دينار أمس. وحافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 6.40 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.