تراجع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (1 يونيو 2023)

تراجع سعر العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الخميس مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.
وتراجع سعر الدولار إلى 5.19 دينار مقابل 5.20 دينار أمس، وانخفض اليورو إلى 5.50 دينار مقابل 5.52 دينار أمس. وحافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 6.40 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى 0.27 دينار مقابل 0.28 دينار أمس، بينما استقر الدينار التونسي عند 1.73 دينار ليبي. واستقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 243 دينارًا.
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