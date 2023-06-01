  • Alwasat News
Atwasat

إعادة 43 طفلا إلى مالي ضمن فوج مهاجرين مُرحّلين من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 01 يونيو 2023, 02:46 مساء
إعادة 43 طفلا إلى مالي ضمن فوج مهاجرين مُرحّلين من ليبيا
مهاجرون من مالي لدى مغادرتهم ليبيا. (منظمة الهجرة الدولية)
alwasat radio

أعلنت السلطات المالية وصول حوالي 142 مهاجرا من بينهم أطفال من ليبيا ضمن العودة الطوعية بعدما تعرضوا لصعوبات في البقاء أو الهجرة عبر قوارب إلى أوروبا.

ونقلت وسائل إعلام مالية، اليوم الخميس، عن مسؤول بوزارة الاندماج الأفريقي القول إن هؤلاء المهاجرين عانوا من عدة محن في ليبيا وتحديدا في طرابلس وسبها، مشيرا إلى تدخل سفارة مالي في ليبيا وشركائها في المنظمة الدولية للهجرة لإعادة يوم 30 مايو 142 مهاجرا بينهم 43 طفلا و21 امرأة.

قوارب المياه في ليبيا
وقال المسؤول إن هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى ليبيا ووجدوا أنفسهم في ظروف يرثى لها، حيث كان معظمهم يتطلعون لعبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى أوروبا. ولهذا السبب قرروا بأنفسهم العودة والتسجيل في القوائم المفتوحة على مستوى السفارة.

وأضاف أن «المواطنين الذين يأتون كجزء من العودة الطوعية يتلقون المساعدة ويرافقون من خلال مشاريع صغيرة لإعادة دمجهم في الحياة».

ومنذ مطلع العام 2023، عاد 742 ماليا إلى بلادهم وجاءوا من ليبيا (313)، والنيجر (295)، والجزائر (119)، وتشاد (15)، بينهم 87 امرأة، و114 طفلاً، و541 رجلاً، وذلك في الفترة من 3 إلى 30 مايو 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 أسباب أدت إلى انخفاض تاريخي في الاستهلاك العالمي للغاز في 2022

3 أسباب أدت إلى انخفاض تاريخي في الاستهلاك العالمي للغاز في 2022
قضايا وطنية مهمَلة

قضايا وطنية مهمَلة
«سمّ في كل نفخة».. سابقة عالمية في كندا لخفض عدد المدخنين في البلاد

«سمّ في كل نفخة».. سابقة عالمية في كندا لخفض عدد المدخنين في البلاد
على حساب روما.. إشبيلية يفوز بكأس الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه (فيديو)

على حساب روما.. إشبيلية يفوز بكأس الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه ...
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح

في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور ...
الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي

الأهلي طرابلس في مواجهة الهلال السعودي
الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (4)
تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي

تضارب المعلومات حول مقتل نجل عبدالله السنوسي
باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف

باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف
شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية

شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية
مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو
الحكومة المكلفة من «النواب» تقرر إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.. وتكلف محمد بعيو رئاستها
الحكومة المكلفة من «النواب» تقرر إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.. ...
تقرير فرنسي: أحداث الزاوية تطور خطير يعيد الانقسامات في طرابلس إلى الواجهة
تقرير فرنسي: أحداث الزاوية تطور خطير يعيد الانقسامات في طرابلس ...
إنشاء صرح جديد لأكاديمية الاتصالات في شحات
إنشاء صرح جديد لأكاديمية الاتصالات في شحات
صيانة المجمع الحكومي الإداري في سرت
صيانة المجمع الحكومي الإداري في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري...
المزيد
ضبط رجل وامرأة بحوزتهما 4 بنادق كلاشنكوف وهواتف محمولة ومبلغ مالي بطريق باطن الجبل
ضبط رجل وامرأة بحوزتهما 4 بنادق كلاشنكوف وهواتف محمولة ومبلغ......
تراجع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (1 يونيو 2023)
تراجع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (1 ......
إعادة 43 طفلا إلى مالي ضمن فوج مهاجرين مُرحّلين من ليبيا
إعادة 43 طفلا إلى مالي ضمن فوج مهاجرين مُرحّلين من ليبيا...
صيانة المجمع الحكومي الإداري في سرت
صيانة المجمع الحكومي الإداري في سرت...
إنشاء صرح جديد لأكاديمية الاتصالات في شحات
إنشاء صرح جديد لأكاديمية الاتصالات في شحات...
المزيد