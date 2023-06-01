إعادة 43 طفلا إلى مالي ضمن فوج مهاجرين مُرحّلين من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت السلطات المالية وصول حوالي 142 مهاجرا من بينهم أطفال من ليبيا ضمن العودة الطوعية بعدما تعرضوا لصعوبات في البقاء أو الهجرة عبر قوارب إلى أوروبا.



ونقلت وسائل إعلام مالية، اليوم الخميس، عن مسؤول بوزارة الاندماج الأفريقي القول إن هؤلاء المهاجرين عانوا من عدة محن في ليبيا وتحديدا في طرابلس وسبها، مشيرا إلى تدخل سفارة مالي في ليبيا وشركائها في المنظمة الدولية للهجرة لإعادة يوم 30 مايو 142 مهاجرا بينهم 43 طفلا و21 امرأة.

قوارب المياه في ليبيا

وقال المسؤول إن هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى ليبيا ووجدوا أنفسهم في ظروف يرثى لها، حيث كان معظمهم يتطلعون لعبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى أوروبا. ولهذا السبب قرروا بأنفسهم العودة والتسجيل في القوائم المفتوحة على مستوى السفارة.

وأضاف أن «المواطنين الذين يأتون كجزء من العودة الطوعية يتلقون المساعدة ويرافقون من خلال مشاريع صغيرة لإعادة دمجهم في الحياة».

ومنذ مطلع العام 2023، عاد 742 ماليا إلى بلادهم وجاءوا من ليبيا (313)، والنيجر (295)، والجزائر (119)، وتشاد (15)، بينهم 87 امرأة، و114 طفلاً، و541 رجلاً، وذلك في الفترة من 3 إلى 30 مايو 2023.