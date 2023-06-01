إنشاء صرح جديد لأكاديمية الاتصالات في شحات

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الشركة القابضة للاتصالات اتفاقية لإنشاء صرح جديد للأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية ببلدية شحات.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وعميد المجلس البلدي شحات، ورئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ويهدف إطلاق هذا الصرح «للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات» لتشمل المناطق الليبية كافة، وتحقيق رؤية التحول الرقمي التي تعمل عليها الشركة القابضة للاتصالات.