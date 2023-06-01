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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 12:54 مساء
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.83 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 5.96 دينار أمس.

بينما تراجع سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.18 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

وانخفض سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.68 دينار أمس، والليرة التركية إلى 0.23 دينار مقابل 0.24 دينار أمس.

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