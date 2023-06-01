خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة بعد تغيب 34 عاما (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

خاض المواطن الخمسيني أبوالقاسم خليفة أبوالقاسم امتحانات شاهدة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك على أمل أن يحصل على الشهادة التي تأخرت نحو 34 عاما.

وانقطع أبوالقاسم عن الدراسة في العام 1988 - 1989 في مدينته سرت بسبب ظروف طارئة، لكنه أصر على العودة لاستكمال تعليم، حسب حديثه في مقطع فيديو منشور على صفحة وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

التعليم لا يقف عند عمر معين

ويقول أبوالقاسم إن التعليم لا يقف عند عمر معين ولا وضع معين، معربا عن إصراره على مواصلة مسيرته حتى الجامعة، لا سيما أن الوظائف تحتاج مؤهلات تعليمية.

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ووجه نصيحة إلى المنقطعين عن الدراسة بعدم اليأس، وأن يعودوا مجددا لمواصلته تعليمهم، وهو يشجعهم على ذلك.