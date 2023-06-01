قُيدت ضد مجهول.. اكتشاف المتورط في سرقة 780 ألف دينار من منزل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس المتورط في واقعة سرقة 780 ألف دينار بدائرة مركز شرطة الحي الصناعية، بعدما قيدت ضد مجهول.

وتوصلت التحقيقات إلى المتهم وهو شقيق زوجة الشاكي، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

اكتشاف المتورط في جريمة سرقة

واستغل المتهم غياب صهره لفترة من أجل سرقة المبلغ الذي استرجعه رجال الأمن.

- القبض على متهمين بسرقة 86 ألف دينار في بنغازي

- مطاردة أمنية توقع متهمًا في صبراتة بعد محاولته الفرار خارج المدينة

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم ثم أحيل إلى جهات الاختصاص.