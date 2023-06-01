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«الأرصاد»: شبورة مائية على ساحل البريقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 10:48 صباحا
«الأرصاد»: شبورة مائية على ساحل البريقة
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية على ساحل البريقة تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر غدا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس بينما تكون شمالية إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء مغطاة بشكل جزئي إلى كلي بالسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غدا.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية بشكل عام بينما تكون شمالية شرقية اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية على ساحل البريقة.

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