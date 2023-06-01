«مالطا توداي»: كوتاجار بحث مع حفتر ملف تهريب مهاجرين بنغال من سورية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة مالطية إن السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بحث مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر «معلومات استخباراتية» تظهر استخدام مجموعات تهريب المهاجرين غير الشرعيين رحلات جوية لنقل مهاجرين بنغاليين من سورية إلى ليبيا، ثم يستقلون قوارب إلى أوروبا.

وسلطت جريدة «مالطا توداي» الضوء على زيارة الوفد المالطي برئاسة كوتاجار إلى بنغازي أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها حفتر وفدا دبلوماسيا من مالطا، حيث تناول اللقاء التعاون في التحديات الأمنية بالمنطقة، لا سيما الهجرة غير الشرعية.

وفي أبريل الماضي، نشرت الجريدة معلومات استخباراتية حول نشاط خط تهريب المهاجرين من دمشق إلى بنغازي، باستخدام رحلات طيران تديرها أجنحة الشام السورية، حيث يدفع المهاجر الواحد في الرحلة 1500 يورو.

مباحثات لتعزيز التعاون

وأمس الأربعاء، قال مكتب إعلام القيادة العامة إن حفتر أجرى مباحثات مع كوتاجار بمقر القيادة في بنغازي.

واكتفى المكتب بالإشارة إلى أن المباحثات تناولت «توطيد العلاقات والتعاون بين ليبيا ومالطا»، دون تفاصيل أخرى.

ترحيب بجهود لجنة «5+5»

في حين أشارت «مالطا توداي» إلى ترحيب كوتاجار، خلال اللقاء، بالتطورات التي جرت في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، كما تطرق الطرفان إلى إمكانية الربط الجوي المباشر بين بنغازي ومالطا، أسوة بطرابلس ومصراتة، مع تعزيز إمكانات التبادلات التجارية من المنطقة.

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كما تناولت الجريدة أيضا اللقاءات التي جمعت الوفد المالطي بقيادات أمنية وعسكرية في طرابلس، لمناقشة سبل جديدة للتعاون، لا سيما في ضوء تجديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة في العام 2020، والتي كانت سارية لمدة ثلاث سنوات، تجدد تلقائيا لمدة عام آخر، كما ناقشت تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز الاتصالات على مستوى العمل بين مختلف الخدمات.