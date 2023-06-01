حالة الطقس في ليبيا (الخميس 1 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي وشرق البلاد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و43 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب اليوم مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق من طرابلس إلى مصراتة والدواخل والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل زيادة يوم السبت على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار غدا على بعض مناطق الجبل الأخضر وظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الخليج وسهل بنغازي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية وتسجل انخفاضا بسيطا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا يوم السبت.