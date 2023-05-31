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وزارة الاقتصاد تدعو إلى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين ليبيا وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 09:53 مساء
وزارة الاقتصاد تدعو إلى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين ليبيا وألمانيا
لقاء وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي مع القائمة بالأعمال الألمانية، الأربعاء 31 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
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دعت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الحكومة الألمانية إلى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين البلدين، مؤكدة أن قانون الاستثمار الليبي يتمتع بالمرونة ويمنح مزايا لجذب المستثمرين.

جاءت الدعوة على لسان وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي، مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى ليبيا إنكا إنجلز، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

البرنامج التنفيذي لتوصيات المنتدى الليبي - الألماني
وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي في إطار متابعة سير البرنامج التنفيذي لتوصيات المنتدى الليبي الألماني الذي عُقد بالعاصمة طرابلس في شهر مارس الماضي برعاية رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

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وأوضحت الوزارة أن اللقاء جرى خلاله مناقشة آلية عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا واستئناف المشاريع الاستثمارية المتوقفة بمختلف المناطق، والعمل على تعزيز التعاون التجاري والتشبيك بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة والخاصة المستهدفة بخطة وزارة الاقتصاد والتجارة للتنوع الاقتصادي.

إنشاء المنطقة الحرة الأفريقية
كما تطرقت مناقشات قطاطي والقائمة بالأعمال الألمانية إلى مناقشة جهود إنشاء المنطقة الحرة القارية الأفريقية وأهميتها للدولة الليبية في دعم قطاعات الطاقة والاستثمار والزراعة إضافة إلى توطين الصناعات وزيادة حجم التبادل التجاري.

وحثّ قطاطي خلال اللقاء «الجانب الألماني على تشجيع القطاع الخاص في ألمانيا للاستثمار في ليبيا وعقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي»، مؤكداً أن «قانون الاستثمار الليبي يتمتع بالمرونة ويمنح مزايا لجذب الاستثمار الأجنبي».

كما دعا وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، «إلى مزيد من التعاون بتنظيم معارض مشتركة في ليبيا وفعاليات اقتصادية تضم المستثمرين والخبراء من البلدين».

لقاء وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي مع القائمة بالأعمال الألمانية، الأربعاء 31 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
لقاء وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي مع القائمة بالأعمال الألمانية، الأربعاء 31 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
لقاء وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي مع القائمة بالأعمال الألمانية، الأربعاء 31 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
لقاء وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي مع القائمة بالأعمال الألمانية، الأربعاء 31 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
لقاء وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي مع القائمة بالأعمال الألمانية، الأربعاء 31 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
لقاء وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي مع القائمة بالأعمال الألمانية، الأربعاء 31 مايو 2023. (وزارة الاقتصاد)
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