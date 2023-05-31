إغلاق عددٍ من محال القصابين والسلخانات في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ببني وليد عدداً من محال القصابين والسلخانات داخل مدينة بني وليد، خلال حملة تفتيشية نفذها بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي وبإشراف النيابة العامة وبحضور عدد من الجهات المسؤولة في المدينة.

وقال عضو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ببني وليد امبارك البرغوثي لـ«بوابة الوسط»، إن الحملات التفتيشية مستمرة بصفة دورية لمتابعة محال بيع المواد الغذائية واللحوم للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية وحيازة العاملين فيها للشهادات الصحية.

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وأكد البرغوثي إغلاق جميع المحال المخالفة وفقاً للضوابط واللوائح القانونية، خلال قيامهم بعدة جولات تفتيشية خلال الفترة الماضية شملت أيضا المخابز للتأكد من التزمها بالمواصفات والاشتراطات الصحية، مضيفاً أنه جرى كذلك اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص المخالفين.

وتأتي هذه الجولات الميدانية التي يقوم بها مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة بعض الأجهزة الأمنية والصحية مثل مكتب الرعاية الصحية والمركز الوطني للأمراض من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن.

الجولة التفتيشية لمركز الرقابة على الأغذية والحرس البلدي على محال القصابين والسلخانات في بني وليد. (الإنترنت)

الجولة التفتيشية لمركز الرقابة على الأغذية والحرس البلدي على محال القصابين والسلخانات في بني وليد. (الإنترنت)

الجولة التفتيشية لمركز الرقابة على الأغذية والحرس البلدي على محال القصابين والسلخانات في بني وليد. (الإنترنت)

الجولة التفتيشية لمركز الرقابة على الأغذية والحرس البلدي على محال القصابين والسلخانات في بني وليد. (الإنترنت)