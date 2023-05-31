إطلاق مشروع مطابقة البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني والجنسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع المطابقة بين البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني وبيانات الجنسية، والضوابط المعتمدة وآليات التدقيق المقررة.

وأشار الطرابلسي، في تسجيل مصور نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إلى تشكيل فريق من المختصين من وزارة الداخلية والمسؤولين المعنيين، وتوجيه الفرق الفنية لتطبيق أعلى معايير الأداء من خلال الاستعلام الأمني الذي يتولاه جهاز المباحث الجنائية.

ولفت إلى أن الفرق الفنية أجرت خلال الفترة الماضية محاكاة ناجحة على المطابقة لعدة مرات، منوهاً بأن عمليات المطابقة ستشمل جميع السجلات في عموم ليبيا للتأكد من الأرقام الوطنية والجنسية، ومن ثمّ معالجة أي إشكالية سيجري اكتشافها.

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حصر وتحديد العوائق القانونية والأمنية بشأن الجنسية

بشأن الجنسية، قال الطرابلسي إن اللجان المشكّلة عقدت اجتماعات، وانتهت إلى حصر وتحديد العوائق القانونية والأمنية والتوصل إلى حلول منطقية لتحقيق مصلحة الدولة الليبية بالتواصل مع النائب العام.

وأوضح أنه سيجري تقديم مقترح للسلطة التنفيذية يحفظ حق المواطنين وذويهم، على أن تتولى إجراءات فقد الجنسية لغير مستحقيها متى ثبت عدم الاستحقاق، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.

وتابع أن اللجنة المركزية لسحب الجنسية من غير مستحقيها ستقوم بالتدقيق في كافة البيانات، ومن ثمَّ إعداد كشوفات بالأسماء تتضمن خانة لتوقيع عضو النيابة العامة، لضمان عدم حدوث أي تزوير.

وقال الطرابلسي إن الحديث عن أعداد ضخمة من الجنسية المزورة بـ700 ألف غير صحيح بالمرة، متابعًا: «هناك تزوير لكن ليس بهذا العدد الضخم».