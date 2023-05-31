سفير مصر في إيطاليا: الانتخابات أساس جوهري للسلام والاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير مصر لدى إيطاليا، بسام راضي، أن الانتخابات في ليبيا تمثل «الأساس الجوهري الذي يمكن من خلاله إعادة إحلال السلام والاستقرار والتنمية»، مشددًا على ضرورة وضع حد للمراحل الانتقالية الطويلة في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وأدلى راضي بهذه التصريحات خلال فعالية «الطاقة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي: مصادر وقواعد سوق الطاقة» الجارية في العاصمة روما، بحضور السفير الليبي لدى إيطاليا مهند يونس.

استقرار ليبيا يدفع التعاون مع إيطاليا

وشدد راضي على أنه «لا يوجد مكان في العالم يمكن أن تتحقق فيه التنمية دون استقرار. على سبيل المثال، في بلدي مصر، كلف ما حدث العام 2011 حوالي 500 مليار دولار. لكن المشاريع التي نقوم بها الآن، بعد تلك المرحلة، تعتمد على استقرارنا».

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ونوه راضي بأنه «قبل التمكن من إنشاء شبكة تعاون بين إيطاليا ومصر وليبيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، يجب أن نعمل على ضمان الاستقرار في ليبيا. كما قال أخي السفير الليبي، للأسف هناك تدخل أجنبي في البلاد».

الانتخابات تمثل تفعيلًا لإرادة الشعب الليبي

وذكر راضي بأنه «كان من المفترض إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، لكن لم يجر الاحتفال بها حتى الآن». لافتًا إلى أن «الانتخابات تمثل تفعيلًا لإرادة الشعب الليبي، والأساس الجوهري الذي يمكن أن يُبنى عليه السلام والاستقرار، والذي يمكن أن يستأنف بلد ما تنميته، وتقوم عليه أركان الدولة».

وأضاف سفير مصر لدى إيطاليا قائلًا: «نعتمد كثيرًا على أصدقائنا الأوروبيين وقبل كل شيء على صديقتنا إيطاليا (...) لوضع حد لمرحلة انتقالية استمرت لفترة طويلة جدًا في ليبيا».