ارتفاع اليورو والدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الدولار إلى 5.20 دينار مقابل 5.18 دينار أمس، وارتفع اليورو إلى 5.52 دينار مقابل 5.50 دينار أمس.

وحافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 6.40 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي

وزاد سعر صرف الليرة التركية إلى 0.28 دينار مقابل 0.27 دينار أمس، بينما استقر الدينار التونسي عند 1.73 دينار ليبي.

وصعد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 243 دينارًا مقابل 242 دينارًا أمس.