حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 31 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية رياحا نشطة، اليوم الأربعاء، على معظم مناطق شرق البلاد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة الليلة على دواخل المنطقة الغربية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و43 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء مع فرصة سقوط أمطار متفرقة الليلة على مناطق الجبل والدواخل تصحبها خلايا رعدية، وقد تشمل غدا الساحل من زليتن إلى مصراتة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 23 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى شرقية وتكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الدواخل مثيرة للأتربة والغبار تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 27 و33 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية.