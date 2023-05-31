«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون متوسطة أحيانًا على الساحل من الخليج إلى طبرق بسبب ارتفاع الموج واضطراب البحر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل من شحات إلى طبرق وتكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 10 و20 عقدة وتتراوح بين 25 و35 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر ويصل اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق إلى 3 أمتار.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق.
• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب ارتفاع الموج و اضطراب البحر.
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