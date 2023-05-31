«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون متوسطة أحيانًا على الساحل من الخليج إلى طبرق بسبب ارتفاع الموج واضطراب البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.