السائح يوجه بتجهير خطة عاجلة لاحتواء سريان مرض الحصبة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، الإدارات والمكاتب المختصة إلى ضرورة تجهير خطة عمل عاجلة لاحتواء سريان مرض الحصبة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده السايح اليوم الثلاثاء مع مديري الإدارات والمكاتب الفنية العاملة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لدراسة الوضع الوبائي في البلاد بعد تسجيل إصابات بمرض الحصبة في المنطقة الجنوبية.

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وطالب خلال الاجتماع بالاستعداد للقيام بحملة تطعيم في المناطق وبعض المدن في الجنوب للحد من سريان وانتشار المرض وتسخير جميع الإمكانيات لحماية المواطنين والمقيمين داخل البلاد.

جانب من اجتماع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح مع الإدارة المختصة لمتابعة مرض الحصبة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

جانب من اجتماع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح مع الإدارة المختصة لمتابعة مرض الحصبة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)