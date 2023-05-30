المشري يشكر المجلس الرئاسي على «قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب»

القاهرة - بوابة الوسط

توجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مساء اليوم الثلاثاء، بالشكر للمجلس الرئاسي، على «استجابته بتوليه قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق مع رئاسة الأركان والنائب العام، وإيقاف محاولة توظيفه سياسيًا من قبل رئيس الحكومة»، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الغربية.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

وجدد المشري، بحسب المنشور، «التأكيد على موقفه بقوة وثبات مع القائد الأعلى لضرب أوكار الجريمة بأنواعها في كافة ربوع الوطن».

وفي 26 مايو الجاري طالب خالد المشري، المجلس الرئاسي «بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة»، قائلا إن الدبيبة «يستغل الطيران المسير لإرهاب خصومه السياسيين».

- اجتماع طارئ في طرابلس لبحث التطورات العسكرية بالمنطقة الغربية

- الدبيبة يقدم للقائد الأعلى للجيش موقفا عاما حول خطة محاربة المجرمين بالساحل الغربي

اجتماع الدبيبة مع للقائد الأعلى للجيش

وفي وقت سابق اليوم، ترأس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعًا عسكريًا طارئًا، بحضور رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأمراء المناطق العسكرية بالمنطقة الغربية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع خُصِّص «لبحث التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الغربية»، حيث جرى خلاله «بحث تطورات الوضع العسكري وتعزيز الأمن في طرابلس ومدن الساحل الغربي وآليات مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون بما يدعم ويعزز الاستقرار في المنطقة الغربية».

وفي بيان آخر، أفادت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن الدبيبة قدَّم إلى المجلس الرئاسي موقفًا عامًا حول خطة محاربة المجرمين بالساحل الغربي التي أطلقت قبل أيام.